Мировые культуры. Серия 16
Мировые культуры
1-й сезон
16-я серия

Мировые культуры (сериал, 2015) сезон 1 серия 16 смотреть онлайн

2015, World Cultures
Документальный12+

О сериале

Цикл программ National Geographic о племенах, сохранивших первобытный образ жизни. Вы побываете в самых удаленных уголках планеты, познакомитесь с обитателями диких джунглей, увидите самых настоящих каннибалов и почерпнете много полезной информации у эксперта по выживанию Хейзена Одэла.

Страна
США, Великобритания
Жанр
Документальный
Время
47 мин / 00:47

