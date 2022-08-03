10 класс. География (сериал, 2020) сезон 5 серия 2 смотреть онлайн

Мировая электроэнергетика
10 класс. География
География отраслей мирового хозяйства
Мировая электроэнергетика

С помощью данного видеоурока вы сможете лучше познакомиться с темой «Мировая электроэнергетика» и поймете принцип работы основных электростанций. Учитель расскажет, каким образом происходит электрификация различных стран, какие существуют методы выработки электроэнергии, ее транспортировки и экономии.

