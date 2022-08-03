WinkДетям11 класс. ОбществознаниеЧеловек и экономикаМировая экономика. Ч. 2
11 класс. Обществознание (сериал, 2020) сезон 1 серия 20 смотреть онлайн
5.52020, Мировая экономика. Ч. 2
Образовательные0+
Эта серия пока недоступна
О сериале
На этом уроке мы продолжим изучение темы Мировая экономика. Часть 2. В начале урока повторим изученные ранее материал, после чего приступим к рассмотрению положительных и отрицательных сторон интеграции национальных экономик. Познакомимся с причинами возникновения этих явлений в мировой экономике.
InternetUrok.ru — это библиотека видеоуроков по основным предметам школьной программы . Учитесь дома удобно и эффективно!