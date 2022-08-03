11 класс. Обществознание (сериал, 2020) сезон 1 серия 19 смотреть онлайн

На этом занятии мы начнем изучать тему Мировая экономика. Часть 1. Мы поговорим о мировой экономике. Для начала вспомним, какие условия повлекли за собой возникновения этого явления, что для него характерно, как в современном мире ведет себя мировая экономика, какие факторы влияют на ее развитие.



InternetUrok.ru — это библиотека видеоуроков по основным предметам школьной программы . Учитесь дома удобно и эффективно!

