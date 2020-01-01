Миротворец (2020). Сезон 1. Серия 10
Wink
Сериалы
Миротворец (2020)
1-й сезон
10-я серия
8.32020, Rauhantekijä
Триллеры, Драмы18+

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Миротворец (2020) (сериал, 2020) сезон 1 серия 10 смотреть онлайн

Сюжет

Однажды финская дипломатка Анн-Мари Сунделл в ходе своей миротворческой деятельности узнает, что ее соотечественники тайно продавали оружие Саудовской Аравии. Она заявляет об этом на саммите НАТО, но в итоге ситуация оборачивается против нее самой. Правительство Финляндии разрывает договор с Анн-Мари и начинает «копать под нее». К чему это приведет?

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Информация

Страна
Финляндия
Качество
Full HD
Жанры
Драмы, Триллеры

Рейтинг

7.4 КиноПоиск
7.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Миротворец (2020)»