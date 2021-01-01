Миранда Маверик vs Мэйси Барбер
UFC Fight Night Las Vegas 32
1-й сезон
UFC Fight Night Las Vegas 32 (сериал, 2021) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн

2021, UFC
Спортивный, Спортивный18+

О сериале

Бывший двукратный чемпион легчайшего дивизиона ТиДжей Диллашоу вернулся в октагон после двухлетнего перерыва. Его соперником стал Кори Сэндхаген (#2 рейтинга), идущим на серии из двух побед. В UFC Сэндхаген потерпел поражение лишь от чемпиона дивизиона Алджэмейна Стерлинга.

