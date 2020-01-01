Мир звезд
5 класс. Природоведение
Вселенная
Мир звезд

5 класс. Природоведение (сериал, 2020) сезон 1 серия 14 смотреть онлайн

6.22020, Мир звезд
Эта серия пока недоступна

О сериале

В ходе этого урока мы ознакомимся с тем, что такое звезды, на какие группы они делятся. А также более подробно узнаем о нашей звезде – Солнце.

InternetUrok.ru — это библиотека видеоуроков по основным предметам школьной программы . Учитесь дома удобно и эффективно!

Сериал Мир звезд 1 сезон 14 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

