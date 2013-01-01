Мир в преддверии Второй мировой войны
Wink
Детям
9 класс. Всеобщая история
Новейшая история. Первая половина XX в.
Мир в преддверии Второй мировой войны

9 класс. Всеобщая история (сериал, 2013) сезон 2 серия 12 смотреть онлайн

6.02013, Мир в преддверии Второй мировой войны
Образовательные0+
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Сезоны и серии

Всеобщая история. XIX векНовейшая история. Первая половина XX в.Новейшая история. Вторая половина XX-начало XXI века

Сюжет

К концу 1930-х гг. в Европе и мире сложилась довольно напряжённая обстановка. Как и перед Первой мировой войной, в Европе стали создаваться военно-политические блоки. О международных отношениях в предвоенный период пойдёт речь в этом уроке.

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