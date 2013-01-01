9 класс. Всеобщая история (сериал, 2013) сезон 2 серия 12 смотреть онлайн

Сюжет

К концу 1930-х гг. в Европе и мире сложилась довольно напряжённая обстановка. Как и перед Первой мировой войной, в Европе стали создаваться военно-политические блоки. О международных отношениях в предвоенный период пойдёт речь в этом уроке.





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