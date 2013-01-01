9 класс. Всеобщая история (сериал, 2013) сезон 2 серия 1 смотреть онлайн

Сюжет

В начале ХХ века мир вступил в новую для себя стадию ; эпоху индустриальной цивилизации. Появление новой техники, средств связи, развлечений, сокращение расстояний между государствами и континентами посредством создания и внедрения новых средств передвижения и т. д. позволили человеку по-новому взглянуть на окружающий его мир. В начале века у многих людей складывалось впечатление, что человек достиг своей наивысшей точки прогресса, что он является хозяином на планете. Характеристике положения в начале ХХ века посвящён данный урок.





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