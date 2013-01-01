Мир в началеXXвека
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9 класс. Всеобщая история
Новейшая история. Первая половина XX в.
Мир в начале XX века

9 класс. Всеобщая история (сериал, 2013) сезон 2 серия 1 смотреть онлайн

6.02013, Мир в началеXXвека
Образовательные0+
Серия в подписке «Кино и ТВ на 6 месяцев»

Сезоны и серии

Всеобщая история. XIX векНовейшая история. Первая половина XX в.Новейшая история. Вторая половина XX-начало XXI века

Сюжет

В начале ХХ века мир вступил в новую для себя стадию ; эпоху индустриальной цивилизации. Появление новой техники, средств связи, развлечений, сокращение расстояний между государствами и континентами посредством создания и внедрения новых средств передвижения и т. д. позволили человеку по-новому взглянуть на окружающий его мир. В начале века у многих людей складывалось впечатление, что человек достиг своей наивысшей точки прогресса, что он является хозяином на планете. Характеристике положения в начале ХХ века посвящён данный урок.

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