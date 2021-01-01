Новая реальность (сериал, 2021) сезон 1 серия 148 смотреть онлайн

Мир после потопа. Детальный разбор карты Де Саля.
Мир после потопа. Детальный разбор карты Де Саля.

Основная тематика: концептуальная, познавательная информация, заставляющая думать, размышлять о мироустройстве, воспринимать новые концепции, идеи, в том числе не одобренные официальной наукой. Главный принцип - здравый смысл и перепроверяемость, опора на факты, материальные свидетельства. Основные темы канала: сознание и развитие личности, практическая эзотерика, технологии прошлого и настоящего, артефакты, загадки, альтернативная история, общество, ведическая культура

