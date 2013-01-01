8 класс. Всеобщая история (сериал, 2013) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн

Сюжет

С этого урока начинается изучение истории XIX века. На нем вам предстоит взглянуть на карту мира и представить себе, каким был мир на рубеже XVIII;XIX веков. Из этого урока вы узнаете о территориях и численности населения Европы, Азии, Северной и Южной Америки, Австралии и Африки.





Сериал Мир на рубеже XVIII – XIX веков 1 сезон 8 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.