Мир на рубеже XVIII – XIX веков
Wink
Детям
8 класс. Всеобщая история
Введение
Мир на рубеже XVIII – XIX веков

8 класс. Всеобщая история (сериал, 2013) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн

5.02013, Мир на рубеже XVIII – XIX веков
Образовательные0+
Серия в подписке «Кино и ТВ на 6 месяцев»

Сезоны и серии

ВведениеСтраны Европы в XIX – начале XX векаСтраны Америки в XIX – начале XX векаТрадиционные общества в XIX – начале XX векаМеждународные отношения в XIX – начале XX века

Сюжет

С этого урока начинается изучение истории XIX века. На нем вам предстоит взглянуть на карту мира и представить себе, каким был мир на рубеже XVIII;XIX веков. Из этого урока вы узнаете о территориях и численности населения Европы, Азии, Северной и Южной Америки, Австралии и Африки.

Сериал Мир на рубеже XVIII – XIX веков 1 сезон 8 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Рейтинг