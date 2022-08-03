Мир Дикого Запада (сериал, 2018) сезон 2 серия 5 смотреть онлайн

Джонатан Нолан и Джей Джей Абрамс приглашают в футуристический парк развлечений. «Мир Дикого Запада» — это взрывной коктейль из «Бегущего по лезвию», «Черного зеркала», «Из машины» и «Парка Юрского периода». История про тематический парк, куда к андроидам приходят люди и творят с ними всe, что взбредет в голову, влюбляет в себя намертво: напряженным сюжетом, потрясающим визуальным стилем и актерской игрой.

