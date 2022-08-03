8.82018, Westworld
Фантастика, Драма18+
Мир Дикого Запада (сериал, 2018) сезон 2 серия 4 смотреть онлайн
О сериале
Джонатан Нолан и Джей Джей Абрамс приглашают в футуристический парк развлечений. «Мир Дикого Запада» — это взрывной коктейль из «Бегущего по лезвию», «Черного зеркала», «Из машины» и «Парка Юрского периода». История про тематический парк, куда к андроидам приходят люди и творят с ними всe, что взбредет в голову, влюбляет в себя намертво: напряженным сюжетом, потрясающим визуальным стилем и актерской игрой.
СтранаСША
ЖанрФантастика, Драма
КачествоSD
Время67 мин / 01:07
Рейтинг
7.8 КиноПоиск
8.4 IMDb
- РДРежиссёр
Ричард
Дж. Льюис
- ДНРежиссёр
Джонатан
Нолан
- Режиссёр
Винченцо
Натали
- Актриса
Тандиве
Ньютон
- Актёр
Джеффри
Райт
- Актёр
Эд
Харрис
- Актриса
Эван
Рэйчел Вуд
- ТТАктриса
Тесса
Томпсон
- Актёр
Джеймс
Марсден
- Актёр
Люк
Хемсворт
- АСАктриса
Анджела
Сарафян
- Актёр
Энтони
Хопкинс
- АПАктёр
Аарон
Пол
- ККСценарист
Кэрри
Круз
- ДГСценарист
Джордан
Голдберг
- Продюсер
Джей
Джей Абрамс
- ЛДПродюсер
Лиза
Джой
- ДНПродюсер
Джонатан
Нолан
- МЦАктриса дубляжа
Мария
Цветкова-Овсянникова
- ОФАктёр дубляжа
Олег
Фёдоров
- СКАктёр дубляжа
Станислав
Концевич
- МГАктриса дубляжа
Марина
Гладкая
- СКАктриса дубляжа
Светлана
Кузнецова
- ХКХудожник
Ховард
Каммингс
- НКХудожник
Нэйтан
Краули
- ДГОператор
Джон
Грилло
- БГОператор
Брендан
Гэлвин
- Композитор
Рамин
Джавади