Мир Дикого запада. Сезон 1. Серия 1
Wink
Сериалы
Мир Дикого Запада
1-й сезон
1-я серия
8.82016, Westworld
Фантастика, Детектив18+

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Мир Дикого Запада (сериал, 2016) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

О сериале

Фантастический сериал-головоломка от Джонатана Нолана и Лизы Джой, в котором андроиды из тематического парка развлечений, посвященного Дикому Западу, обретают самосознание и восстают против создателей. «Мир Дикого Запада» не обычный парк. Доступ туда есть только у богатых гостей, которые в обмен на баснословные деньги могут претворять в жизнь свои самые мрачные фантазии. Внутри – тщательно воссозданный мир американского фронтира, населенный андроидами, у каждого из которых есть своя сюжетная линия, которая перезапускается после его смерти или подойдя к своему логическому завершению. Клиенты могут делать с андроидами все, что захотят, но однажды в их работе наступает сбой. Действие сериала уже давно вырвалось за пределы парка – чтобы узнать, что случилось после того, как андроиды стали мыслить самостоятельно, смотрите «Мир Дикого Запада» на Wink в хорошем качестве.

Страна
США
Жанр
Фантастика, Драма, Детектив
Время
65 мин / 01:05

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
8.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Мир Дикого Запада»