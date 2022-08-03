Минутная Вкуснота из ТВОРОГА! Ешь хоть каждый день на завтрак, не надоедает
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Калнина Наталья
1-й сезон
Минутная Вкуснота из ТВОРОГА! Ешь хоть каждый день на завтрак, не надоедает

Калнина Наталья (сериал, 2020) сезон 1 серия 29 смотреть онлайн

7.82020, Минутная Вкуснота из ТВОРОГА! Ешь хоть каждый день на завтрак, не надоедает
Блог18+

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О сериале

Добро пожаловать на мой кулинарный канал! Хочу поделиться главным свои увлечением - Кулинарией. На канале Вы найдете вкусные, доступные и оригинальные рецепты домашней кухни. Самый главный секрет вкусного блюда - это хорошее настроение и уверенность в том, что все получится! Любите то, чем Вы занимаетесь! Любите готовить! Готовьте с радостью вместе со мной и все у Вас получится! Присоединяйтесь,комментируйте и ставьте пальчики вверх!

Жанр
Блог
Время
2 мин / 00:02

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