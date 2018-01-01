WinkДетямМинифорс X2-й сезон4-я серия
Минифорс X (мультсериал, 2018) сезон 2 серия 4 смотреть онлайн
2018, Miniforce X
Мультсериалы0+
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Сюжет
Новые приключения. Новые друзья. Новые доспехи. Команда Минифорс живет у своей подружки Сьюзи в небольшом городишке под названием «Блубелль». Их миссия заключается в защите всего живого.
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Информация
СтранаЮжная Корея
ЖанрыМультсериалы
Рейтинг
8.4 КиноПоиск
6.8 IMDb