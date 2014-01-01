Минифорс. Серия 51
Wink
Детям
Минифорс
1-й сезон
51-я серия

Минифорс (мультсериал, 2014) сезон 1 серия 51 смотреть онлайн

2014, Miniforce
Мультсериалы0+

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Сюжет

Команда Минифорс была направлена в небольшую деревушку. Их миссия заключается в защите всего живого от злых намерений коварного Нэйна. Четверка друзей останавливается у своей новой подружки Сьюзи, которая даже не догадывается, что ее пушистые приятели являются супергероями.

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Рейтинг

4.8 IMDb