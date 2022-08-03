Минифорс (мультсериал, 2014) сезон 1 серия 46 смотреть онлайн
2014, Miniforce
Мультсериалы, Для самых маленьких6+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Команда Минифорс была направлена в небольшую деревушку. Их миссия заключается в защите всего живого от злых намерений коварного Нэйна. Четверка друзей останавливается у своей новой подружки Сьюзи, которая даже не догадывается, что ее пушистые приятели являются супергероями.
СтранаЮжная Корея
ЖанрКомедия, Приключения, Мультсериалы, Для самых маленьких
Время13 мин / 00:13
Рейтинг
7.9 КиноПоиск
4.8 IMDb