Минифорс (мультсериал, 2014) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн
2014, Miniforce
Мультсериалы0+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Команда Минифорс была направлена в небольшую деревушку. Их миссия заключается в защите всего живого от злых намерений коварного Нэйна. Четверка друзей останавливается у своей новой подружки Сьюзи, которая даже не догадывается, что ее пушистые приятели являются супергероями.
Сериал Минифорс 1 сезон 3 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
СтранаЮжная Корея
ЖанрМультсериалы
Время13 мин / 00:13
Рейтинг
4.8 IMDb