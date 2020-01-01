Милый дом (сериал, 2020) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн
2020, Милый дом. Сезон 1. Серия 1
Ужасы, Боевик18+
Эта серия пока недоступна
О сериале
После гибели родителей и сестры замкнутый старшеклассник Чха Хён-су остаётся совсем один, и ему приходится переехать в маленькую квартирку в занюханном жилом комплексе Green Home. Не видя никаких причин жить дальше, парень решает покончить с собой, но внезапно некоторые люди начинают превращаться в агрессивных чудовищ. Хён-су придётся преодолеть себя и поближе познакомиться с новыми соседями, чтобы совместными усилиями противостоять неожиданной угрозе.
ЖанрФантастика, Ужасы, Боевик
Рейтинг
- ЧЁРежиссёр
Чан
Ён-у
- ЛЫРежиссёр
Ли
Ын-бок
- КГАктёр
Ким
Гап-су
- СГАктёр
Сон
Ган
- КМАктриса
Ко
Мин-щи
- ЛЩАктриса
Ли
Щи-ён
- ЛДАктёр
Ли
До-хён
- ПКАктриса
Пак
Кю-ён
- КЮАктриса
Ко
Юн-джон
- Актёр
Ли
Джин-ук
- КСАктёр
Ким
Сан-хо
- КНАктёр
Ким
Нам-хи
- КХСценарист
Ким
Хён-мин
- ХССценарист
Хон
Со-ри
- ККСценарист
Карнби
Ким
- ПССценарист
Пак
Со-джон
- КМПродюсер
Квон
Ми-гён
- ЧДПродюсер
Чхве
Джин-хи
- ЛМХудожник
Ли
Мог-вон
- ЧСХудожница
Чо
Сан-гён
- КЧМонтажёр
Ким
Чхан-джу
- НХКомпозитор
Нам
Хе-сын