Милый дом (сериал, 2020) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

После гибели родителей и сестры замкнутый старшеклассник Чха Хён-су остаётся совсем один, и ему приходится переехать в маленькую квартирку в занюханном жилом комплексе Green Home. Не видя никаких причин жить дальше, парень решает покончить с собой, но внезапно некоторые люди начинают превращаться в агрессивных чудовищ. Хён-су придётся преодолеть себя и поближе познакомиться с новыми соседями, чтобы совместными усилиями противостоять неожиданной угрозе.

