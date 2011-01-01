Милые обманщицы (сериал, 2011) сезон 2 серия 6 смотреть онлайн

Wink
2011, Pretty Little Liars
Триллер18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

У обманщиц многое изменилось, с тех пор как Арию, Эмили, Ханну и Спенсер арестовали. Больше нет могучих четырех лучших подруг, обманщицы наступают друг другу на горло, а Эмили решила вообще всех игнорировать. Но что могло бы их так жестоко разделить...?

Страна
США
Жанр
Триллер
Качество
SD
Время
41 мин / 00:41

Рейтинг

8.1 КиноПоиск
7.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Милые обманщицы»