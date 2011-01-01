WinkСериалыМилые обманщицы2-й сезон5-я серия
Милые обманщицы (сериал, 2011) сезон 2 серия 5 смотреть онлайн
2011, Pretty Little Liars
Триллеры18+
Этот сериал пока недоступен
Сюжет
У обманщиц многое изменилось, с тех пор как Арию, Эмили, Ханну и Спенсер арестовали. Больше нет могучих четырех лучших подруг, обманщицы наступают друг другу на горло, а Эмили решила вообще всех игнорировать. Но что могло бы их так жестоко разделить...?
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Информация
Рейтинг
8.1 КиноПоиск
7.4 IMDb
- НБРежиссёр
Норман
Бакли
- РЛРежиссёр
Рон
Лагомарсино
- ЧЛРежиссёр
Чад
Лоу
- АСРежиссёр
Арлин
Санфорд
- Актриса
Шэй
Митчелл
- СПАктриса
Саша
Питерс
- ИХАктёр
Иэн
Хардинг
- ДПАктриса
Джанел
Пэрриш
- ЛЛАктриса
Лора
Лейтон
- ТБАктёр
Тайлер
Блэкберн
- КААктёр
Кигэн
Аллен
- ТЭАктриса
Тройэн
Эвери Беллисарио
- ЭБАктриса
Эшли
Бенсон
- ЛХАктриса
Люси
Хейл
- ДДСценарист
Джозеф
Дагерти
- ОГСценарист
Оливер
Го�лдстик
- БМСценарист
Брайан
М. Холдмен
- ФРСценарист
Франческа
Роллинз
- АМПродюсер
А.
Марлин Кинг
- МГПродюсер
Майя
Голдсмит
- ЛМПродюсер
Лесли
Морганштейн
- ДФАктриса дубляжа
Дарья
Фролова
- ЖНАктриса дубляжа
Жанна
Никонова
- ДЭАктёр дубляжа
Даниил
Эльдаров
- МБАктриса дубляжа
Марина
Бакина
- АЛАктриса дубляжа
Анастасия
Лапина
- ЯДХудожник
Якуб
Дуркот
- РКХудожница
Рэйчел
Камерман
- ФЭХудожник
Фред
Эндрюс
- РЛМонтажёр
Роберт
Латтанцио
- ДГОператор
Дана
Гонсалес
- МСКомпозитор
Майк
Саби