Милые обманщицы (сериал, 2010) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн

Дружба Спенсер, Ханны, Арии и Эмили прекратилась после исчезновения их общей лучшей подруги Элисон. Спустя год после еe исчезновения, девушки начинают получать загадочные сообщения от анонима, который знает все их секреты и угрожает их раскрыть...

