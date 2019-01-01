Милые обманщицы: Перфекционистки. Серия 6
Wink
Сериалы
Милые обманщицы: Перфекционистки
1-й сезон
6-я серия

Милые обманщицы: Перфекционистки (сериал, 2019) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн

7.12019, Pretty Little Liars: The Perfectionists
Триллер, Криминал18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

В городке Бейкон-Хайтс всe прекрасно: царит уют, живут преуспевающие люди, работает престижный университет. Но это лишь внешнее ощущение, и вернувшаяся сюда работать ассистентом в университет Элисон ДиЛаурентис быстро это осознает. Одна из преподавательниц год назад покончила с собой, а рядовой конфликт между учащимися быстро разрастается до масштабов трагедии. Несколько студентов замышляют припугнуть Нолана Хотчкисса, местного заводилу и интригана, но не успевают: с юношей происходит несчастье.

Сериал Милые обманщицы: Перфекционистки 1 сезон 6 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
США
Жанр
Криминал, Драма, Мелодрама, Детектив, Триллер
Качество
SD
Время
40 мин / 00:40

Рейтинг

7.0 КиноПоиск
6.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Милые обманщицы: Перфекционистки»