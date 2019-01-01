Милые обманщицы: Перфекционистки (сериал, 2019) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн
7.12019, Pretty Little Liars: The Perfectionists
Триллер, Криминал18+
Эта серия пока недоступна
О сериале
В городке Бейкон-Хайтс всe прекрасно: царит уют, живут преуспевающие люди, работает престижный университет. Но это лишь внешнее ощущение, и вернувшаяся сюда работать ассистентом в университет Элисон ДиЛаурентис быстро это осознает. Одна из преподавательниц год назад покончила с собой, а рядовой конфликт между учащимися быстро разрастается до масштабов трагедии. Несколько студентов замышляют припугнуть Нолана Хотчкисса, местного заводилу и интригана, но не успевают: с юношей происходит несчастье.
Рейтинг
7.0 КиноПоиск
6.9 IMDb
- НБРежиссёр
Норман
Бакли
- Режиссёр
Роджер
Камбл
- ЭАРежиссёр
Элизабет
Аллен
- АСРежиссёр
Арлин
Санфорд
- СПАктриса
Саша
Питерс
- ДПАктриса
Джанел
Пэрриш
- СКАктриса
София
Карсон
- СПАктриса
Сидни
Пак
- ИБАктёр
Илай
Браун
- ХЭАктриса
Хейли
Эрин
- ГТАктёр
Грэм
Томас Кинг
- КРАктриса
Келли
Разерфорд
- НГАктёр
Ной
Грэй-Кэби
- КБСценарист
Кайл
Баун
- ДДСценарист
Джозеф
Дагерти
- ДДПродюсер
Джозеф
Дагерти
- АМПродюсер
А.
Марлин Кинг
- РЛМонтажёр
Роберт
Латтанцио
- МСКомпозитор
Майк
Саби