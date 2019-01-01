Милые обманщицы: Перфекционистки. Серия 3
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Милые обманщицы: Перфекционистки
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Милые обманщицы: Перфекционистки (сериал, 2019) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

7.12019, Pretty Little Liars: The Perfectionists
Триллеры, Драмы18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

В городке Бейкон-Хайтс всe прекрасно: царит уют, живут преуспевающие люди, работает престижный университет. Но это лишь внешнее ощущение, и вернувшаяся сюда работать ассистентом в университет Элисон ДиЛаурентис быстро это осознает. Одна из преподавательниц год назад покончила с собой, а рядовой конфликт между учащимися быстро разрастается до масштабов трагедии. Несколько студентов замышляют припугнуть Нолана Хотчкисса, местного заводилу и интригана, но не успевают: с юношей происходит несчастье.

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Рейтинг

7.0 КиноПоиск
6.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Милые обманщицы: Перфекционистки»