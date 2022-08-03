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Миксология (сериал, 2013) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн

2013, Mixology 1
Мелодрама, Комедия18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

В дорогом модном баре на Манхэттене встречаются десять одиноких молодых людей. У них есть одна ночь, чтобы изменить свою жизнь и, возможно, найти счастье. У каждого из героев — своя история и свои переживания.

Страна
США
Жанр
Комедия, Мелодрама
Качество
SD
Время
20 мин / 00:20

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
7.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Миксология»