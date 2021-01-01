UFC Fight Night Las Vegas 32 (сериал, 2021) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн

Бывший двукратный чемпион легчайшего дивизиона ТиДжей Диллашоу вернулся в октагон после двухлетнего перерыва. Его соперником стал Кори Сэндхаген (#2 рейтинга), идущим на серии из двух побед. В UFC Сэндхаген потерпел поражение лишь от чемпиона дивизиона Алджэмейна Стерлинга.



Сериал Мики Галл vs Джордан Уилльямс 1 сезон 6 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.