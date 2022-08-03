Мик познает мир. Сезон 2. Серия 1
Wink
Детям
Мик познает мир
2-й сезон
1-я серия

Мик познает мир (мультсериал, 2012) сезон 2 серия 1 смотреть онлайн

6.62012, Stick with Mick
Мультсериалы, Развивающие0+

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О сериале

Мик хочет собрать наклейки для своего альбома. Когда Мик посещает пляж, ранчо, кухню друга и он узнает о разных местах и объектах, связанных с каждым местом. Присоединяйтесь к Мику, пока он заполняет свой альбом памятными наклейками и фотографиями.

Страна
Великобритания
Жанр
Развивающие, Мультсериалы, Для самых маленьких
Время
15 мин / 00:15

Рейтинг

6.9 IMDb