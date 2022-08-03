WinkДетямМик познает мир1-й сезон5-я серия
Мик познает мир (мультсериал, 2012) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн
6.62012, Stick with Mick
Мультсериалы, Развивающие0+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Мик хочет собрать наклейки для своего альбома. Когда Мик посещает пляж, ранчо, кухню друга и он узнает о разных местах и объектах, связанных с каждым местом. Присоединяйтесь к Мику, пока он заполняет свой альбом памятными наклейками и фотографиями.
СтранаВеликобритания
ЖанрРазвивающие, Мультсериалы, Для самых маленьких
Время14 мин / 00:14
Рейтинг
6.9 IMDb