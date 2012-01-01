Мик познает мир (мультсериал, 2012) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

Мик хочет собрать наклейки для своего альбома. Когда Мик посещает пляж, ранчо, кухню друга и он узнает о разных местах и объектах, связанных с каждым местом. Присоединяйтесь к Мику, пока он заполняет свой альбом памятными наклейками и фотографиями.



