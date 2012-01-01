Мик познает мир (мультсериал, 2012) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

Мик познает мир. Сезон 1. Серия 4
Мик познает мир
1-й сезон
4-я серия

6.62012, Stick with Mick
Мультсериалы, Для самых маленьких0+

О сериале

Мик хочет собрать наклейки для своего альбома. Когда Мик посещает пляж, ранчо, кухню друга и он узнает о разных местах и объектах, связанных с каждым местом. Присоединяйтесь к Мику, пока он заполняет свой альбом памятными наклейками и фотографиями.

Страна
Великобритания
Жанр
Развивающие, Мультсериалы, Для самых маленьких
Время
14 мин / 00:14

Рейтинг

6.9 IMDb