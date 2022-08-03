8 класс. География (сериал, 2020) сезон 10 серия 9 смотреть онлайн

С помощью этого видеоурока пользователи смогут получить представление о теме Миграция населения России. В ходе него все желающие смогут узнать, почему люди меняют место жительства, узнают о видах миграции о том, куда чаще всего едут люди, какие процессы запускает миграция. Сможете сравнить особенности миграции населения России и других стран мира.



