UFC Fight Night Las Vegas 42 (сериал, 2021) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн

Бой в полулeгком весе возглавил турнир UFC Fight Night 197. Бывший чемпион Макс Холлоуэй встретился с Яиром Родригезом идущим на серии из двух побед.



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