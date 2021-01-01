Мигель Баеза vs Кэллин Уилльямс
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UFC Fight Night Las Vegas 42
1-й сезон
Мигель Баеза vs Кэллин Уилльямс

UFC Fight Night Las Vegas 42 (сериал, 2021) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн

8.72021, UFC
Спорт, Спорт18+

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О сериале

Бой в полулeгком весе возглавил турнир UFC Fight Night 197. Бывший чемпион Макс Холлоуэй встретился с Яиром Родригезом идущим на серии из двух побед.

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Жанр
Спорт
Время
55 мин / 00:55

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