Мифы Южной Америки (сериал, 2015) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн

5.62015, Съеденный мальчик
Документальный12+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Юрий Березкин о том, как радуга-змея связывает Южную Америку с Тропической Африкой, кукуруза из зубов — с Индонезией, неудачливый койот — с Северной Америкой, а людоедка, пожирающая детей, — с Китаем
