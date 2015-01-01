Почему люди умирают
Wink
Детям
Мифы Южной Америки
1-й сезон
Почему люди умирают

Мифы Южной Америки (сериал, 2015) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

5.62015, Почему люди умирают
Документальные12+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Юрий Березкин о том, как радуга-змея связывает Южную Америку с Тропической Африкой, кукуруза из зубов — с Индонезией, неудачливый койот — с Северной Америкой, а людоедка, пожирающая детей, — с Китаем

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