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Мифы Южной Америки (сериал, 2015) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн
5.62015, Почему люди умирают
Документальные12+
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Сюжет
Юрий Березкин о том, как радуга-змея связывает Южную Америку с Тропической Африкой, кукуруза из зубов — с Индонезией, неудачливый койот — с Северной Америкой, а людоедка, пожирающая детей, — с Китаем
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