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Мифы о России с Сесиль Плеже
1-й сезон
Татарстан

Мифы о России с Сесиль Плеже (сериал, 2018) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн бесплатно

8.12018, Татарстан
ТВ-шоу18+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Француженку Сесиль Плеже многое связывает с Россией — от места рождения до нежной сердечной привязанности.. Сесиль путешествует по самым разным регионам нашей большой страны и в юмористической форме развенчивает сложившиеся в мире стереотипы и мифы о России.

Страна
Россия
Жанр
ТВ-шоу
Время
44 мин / 00:44

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