Мифы о России с Сесиль Плеже
1-й сезон
Иркутск

Мифы о России с Сесиль Плеже (сериал, 2018) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн бесплатно

8.52018, Иркутск
ТВ-шоу12+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Француженку Сесиль Плеже многое связывает с Россией — от места рождения до нежной сердечной привязанности.. Сесиль путешествует по самым разным регионам нашей большой страны и в юмористической форме развенчивает сложившиеся в мире стереотипы и мифы о России.

Страна
Россия
Жанр
ТВ-шоу
Время
43 мин / 00:43

Рейтинг