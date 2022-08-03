Период с 1982 по 1985 гг. это период так называемой чехарды в руководстве СССР. Умирает Л.И. Брежнев, его сменяет Ю.В. Андропов, который правил всего два года. Затем власть переходит к К.У. Черненко, правившему еще меньше около года. Интересной чертой этого короткого периода было то, что руководители государства, сменявшие друг друга, начиная с Брежнева, были старые, то есть, по сути, в СССР существовала геронтократия власть стариков. Кроме того, не отличались сильно и стили политического правления Андропова и Черненко. Но всe поменялось, когда к власти пришел энергичный и радикально настроенный М.С. Горбачев... Именно период так называемого междуцарствия, или междувластия, а также начальный этап перестройки будут рассмотрены на этом уроке. И именно на данном уроке вы узнаете, почему государственная система, предложенная Горбачевым, оказалась нежизнеспособной для Советского государства.



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