Международный аэропорт Дубай. Серия 17
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Международный аэропорт Дубай
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Международный аэропорт Дубай (сериал, 2013) сезон 1 серия 17 смотреть онлайн

2013, Ultimate Airport Dubai
Документальные18+

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Сюжет

Международный аэропорт Дубая принимает 344 000 рейсов, 57 млн. пассажиров и 2000 тонн грузов в год. Сериал покажет закулисную жизнь трех международных терминалов аэропорта, в том числе терминала № 3 ― самого большого здания на земле, размер которого составляет 359 футбольных полей!

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Рейтинг

7.4 IMDb