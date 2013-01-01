9 класс. Всеобщая история (сериал, 2013) сезон 2 серия 2 смотреть онлайн

Сюжет

На рубеже XIX-XX вв. человечество вступило в новую для своего развития эпоху ; эпоху империализма. Развитие капитализма, укрупнение и поиск новых рынков для сбыта продукции и выкачивания ресурсов заставили человека по-новому взглянуть на окружающий его мир. Развитие науки и техники, появление новых средств связи и передвижения ; всё это способствовало индустриальному скачку вперёд, выдвигая на первые позиции одни страны и оставляя позади другие. Взаимоотношениям между странами на рубеже веков и их характеристике посвящён данный урок.





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