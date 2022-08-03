WinkДетям10 класс. ОбществознаниеПолитическая жизнь обществаМеждународная политика
10 класс. Обществознание (сериал, 2020) сезон 3 серия 15 смотреть онлайн
6.32020, Международная политика
Образовательные18+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Представляем вашему вниманию видеоурок на тему Международная политика. На нем мы рассмотрим, какие в истории человечества существовали системы международных отношений, после чего они возникают, когда была создана первая в мире система таких отношений. Дадим определение термину международная политика, изучим ее особенности и формы.
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