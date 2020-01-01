4 класс. Окружающий мир (сериал, 2020) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн

Сюжет

На этом уроке мы продолжим знакомство с удивительными сокровищами нашей планеты. Растительный и животный мир Земли это ее богатство. Но, к сожалению, многие виды нуждаются в защите, поэтому была создана Красная книга. Мы узнаем, какие виды и почему вносят на цветные страницы Красной книги, почему исчезли с лица Земли дронт, тур, странствующий голубь, а эдельвейс, жук-геркулес, орангутанг, большая панда и многие другие оказались на грани вымирания, а какие виды ученым удалось спасти.



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