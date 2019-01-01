WinkСериалыUFC Fight Night Nashville1-й сезонМэйси Барбер vs Джейджей Олдрич
UFC Fight Night Nashville (сериал, 2019) сезон 1 серия 0 смотреть онлайн
2019, UFC
Спорт, Спорт18+
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Сюжет
24 марта прошла очередная ночь боeв UFC Fight Night Nashville. Главная битва состоялась между двумя бойцами полусреднего веса из США Стивеном Томпсоном и Энтони Петтисом. Кроме того, прошли три женских битвы, в том числе – силами померились американки Мэйси Барбер и Джей-Джей Олдрич.
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