Мэтт Браун vs Мигель Баеза
Wink
Сериалы
UFC Fight Night Jacksonville 2
1-й сезон
5-я серия

UFC Fight Night Jacksonville 2 (сериал, 2020) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн

2020, UFC
Спорт, Смешанные единоборства18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Главным боем вечера на UFC Fight Night в Джексонвилле, Флорида стал бой между бывшим претендентом на чемпионский титул UFC в тяжeлом весе Алистаром Оверимом и Уолтом Харрисом, занимающим девятую строчку в рейтинге тяжeлого веса UFC.

Сериал Мэтт Браун vs Мигель Баеза 1 сезон 5 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Рейтинг