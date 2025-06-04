Метрополитен Опера (сериал, 2006) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

Metropolitan Opera Live in HD – масштабный международный проект, который представляет собой серию оперных концертов, записанных в формате видео высокой четкости (HD) по спутниковой связи из театра Метрополитен-опера в Нью-Йорке, для показа, в первую очередь, в кинотеатрах США, а также других стран.

