Метрополитен Опера (сериал, 2006) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн
2006, Метрополитен Опера. Сезон 1. Серия 1
18+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Metropolitan Opera Live in HD – масштабный международный проект, который представляет собой серию оперных концертов, записанных в формате видео высокой четкости (HD) по спутниковой связи из театра Метрополитен-опера в Нью-Йорке, для показа, в первую очередь, в кинотеатрах США, а также других стран.
СтранаСША
Рейтинг
8.2 КиноПоиск
9.0 IMDb
- ГХРежиссёр
Гари
Хэлворсон
- МДРежиссёр
Мэттью
Даймонд
- БЛРежиссёр
Брайан
Лардж
- ПГАктёр
Питер
Гелб
- ДВАктриса
Дебора
Войт
- ДДАктриса
Джойс
ДиДонато
- АЛАктёр
Амир
Леви
- ДАСценарист
Данте
Алигьери
- ТАСценарист
Томас
Адес
- ЛАСценарист
Луис
Алькориса
- ДАСценарист
Джузеппе
Адами
- ЕППродюсер
Елена
Парк
- ПГПродюсер
Питер
Гелб
- МЙХудожник
Майкл
Йэрган
- ФДХудожник
Франко
Дзеффирелли
- КЦХудожница
Катрин
Цубер
- ДКХудожник
Джулиан
Крауч
- ГБМонтажёр
Гари
Брэдли
- ЭХКомпозитор
Энгельберт
Хумпердинк