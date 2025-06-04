Метрополитен Опера. Сезон 1. Серия 1
Метрополитен Опера
1-й сезон
1-я серия

Метрополитен Опера (сериал, 2006) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

2006, Метрополитен Опера. Сезон 1. Серия 1
18+

О сериале

Metropolitan Opera Live in HD – масштабный международный проект, который представляет собой серию оперных концертов, записанных в формате видео высокой четкости (HD) по спутниковой связи из театра Метрополитен-опера в Нью-Йорке, для показа, в первую очередь, в кинотеатрах США, а также других стран.

Страна
США

Рейтинг

8.2 КиноПоиск
9.0 IMDb

