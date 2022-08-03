Wink
Сериалы
Метод
1-й сезон
10-я серия

Метод (сериал, 2015) сезон 1 серия 10 смотреть онлайн

2015, Метод. Сезон 1. Серия 10
Триллер, Криминал18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Главный герой — Родион Меглин — загадочная и неординарная личность, следователь высочайшего уровня, который раскрывает самые сложные убийства. Он привык работать в одиночку, не раскрывая секреты своего метода.

Страна
Россия
Жанр
Криминал, Драма, Триллер
Качество
SD
Время
53 мин / 00:53

Рейтинг

8.4 КиноПоиск
7.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Метод»