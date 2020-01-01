5 класс. Природоведение (сериал, 2020) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн

WinkДетям5 класс. ПриродоведениеВселеннаяМетеоры и метеориты
5 класс. Природоведение, Метеоры и метеориты
6.22020, Метеоры и метеориты
Образовательные0+
О сериале
С давних времен существует поверье, что, если загадать желание, смотря на падающую звезду, оно обязательно сбудется. А задумывались ли вы о природе явления падающих звезд? В этом уроке мы откроем для себя, что же такое звездный дождь, метеориты и метеоры.
