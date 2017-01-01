Металионы. Сезон 2. Серия 15
Wink
Детям
Металионы
2-й сезон
15-я серия
8.72017, Metalions
Мультсериалы, Приключения6+

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Металионы (мультсериал, 2017) сезон 2 серия 15 смотреть онлайн

Сюжет

Юный технический гений Илон и его верные друзья Дональд, Элвин и Кира делают всe возможное, чтобы предотвратить экологическую катастрофу и спасти мир. А помогают им в этом умные и добрые трансформеры-мехи. Наблюдать за приключениями дружной команды людей и роботов не только очень интересно, но и познавательно. Маленьких зрителей ждет множество открытий о новых технологиях, природе и нашей планете.

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