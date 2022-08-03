Металионы (мультсериал, 2017) сезон 1 серия 17 смотреть онлайн

Металионы. Сезон 1. Серия 17
Металионы
1-й сезон
17-я серия
8.72017, Metalions
Мультсериалы, Фэнтези6+

О сериале

Юный технический гений Илон и его верные друзья Дональд, Элвин и Кира делают всe возможное, чтобы предотвратить экологическую катастрофу и спасти мир. А помогают им в этом умные и добрые трансформеры-мехи. Наблюдать за приключениями дружной команды людей и роботов не только очень интересно, но и познавательно. Маленьких зрителей ждет множество открытий о новых технологиях, природе и нашей планете.

Страна
Южная Корея
Жанр
Фантастика, Приключения, Фэнтези, Мультсериалы
Качество
Full HD
Время
12 мин / 00:12

Рейтинг

8.9 КиноПоиск