Сотрудники МУРа против таинственной и неуловимой банды «Черная кошка». Демобилизовавшийся офицер разведки Володя Шарапов начинает работать в отделе по борьбе с бандитизмом. Одно из первых дел, в расследовании которых он участвует, — убийство Ларисы Груздевой…

