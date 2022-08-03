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Место встречи изменить нельзя (сериал, 1979) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

9.51979, Место встречи изменить нельзя. Серия 3
Криминал, Боевик18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Сотрудники МУРа против таинственной и неуловимой банды «Черная кошка». Демобилизовавшийся офицер разведки Володя Шарапов начинает работать в отделе по борьбе с бандитизмом. Одно из первых дел, в расследовании которых он участвует, — убийство Ларисы Груздевой…

Страна
СССР
Жанр
Боевик, Криминал, Драма, Детектив
Качество
SD
Время
66 мин / 01:06

Рейтинг

8.9 КиноПоиск
8.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Место встречи изменить нельзя»