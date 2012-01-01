Местные новости (сериал, 2012) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн

Сюжет

Молодой парень убегает из Москвы от жесткой мамы и проблем с нелюбимым институтом к бабушке на лето в Ростов-на-Дону, южный, шумный, открытый город. Знакомится с девушкой — журналисткой местной газеты и устраивается работать в эту газету фотографом.



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